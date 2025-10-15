Venezuela conmemora 13 años del Golpe de Timón impulsando más de 20 mil obras del poder popular

El próximo 20 de octubre, Venezuela celebrará los 13 años del histórico Golpe de Timón del Comandante Hugo Chávez, destacando más de 20 mil obras impulsadas por el poder popular. La información fue anunciada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante una videoconferencia con los 5.336 circuitos comunales del país.

Rodríguez precisó que la conmemoración tendrá como eje central las Siete Transformaciones, promovidas por el presidente Nicolás Maduro, las cuales buscan fortalecer la gobernanza territorial mediante la coordinación de comunas, consejos comunales y circuitos productivos.

La vicepresidenta enfatizó la Transformación Económica como un elemento clave para garantizar alimentos en los territorios y consolidar la organización comunal frente al bloqueo económico. “El poder popular está al frente de la economía como muralla de defensa y con la voluntad férrea de vencer”, afirmó.

