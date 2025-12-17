Venezuela conmemora 195 años del paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar

Autoridades del Gobierno nacional realizaron este miércoles un acto solemne en el Panteón Nacional, con motivo del 195° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador Simón Bolívar. La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien, junto a representantes de los poderes públicos, entregó una ofrenda floral ante el sarcófago del Padre de la Patria.

Durante el homenaje, Rodríguez destacó el legado histórico y político de Bolívar como referente de la lucha anticolonialista y de la concepción de una Patria grande, basada en la soberanía, la independencia y la autodeterminación de los pueblos.

«Vinimos a recargarnos de el espíritu inmortal invencible de nuestro Padre Libertador, que marcó marcó nuestro camino hace 2 siglos y hoy sigue marcando el destino de Venezuela, sigue marcando el espíritu anticolonialista y antiimperialista del Pueblo venezolano», expresó.

Señaló que la nación venezolana nació con esos valores fundacionales, que continúan vigentes en la defensa del país frente a nuevas formas de dominación.

La vicepresidenta advirtió sobre intentos de promover visiones anacrónicas de expansionismo y de apropiación de las riquezas naturales de Venezuela, las cuales contrastan con la voluntad soberana del pueblo. En ese contexto, subrayó que la principal fortaleza del país es la unión nacional y la conciencia histórica de su población.

