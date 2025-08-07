Venezuela conmemora 206 años de la Batalla de Boyacá

La República Bolivariana de Venezuela expresó este jueves sus felicitaciones al Gobierno y pueblo de Colombia tras conmemorarse 206 años de la Batalla de Boyacá, una de las gestas más trascendentales de la historia común de ambos pueblos.

A través de un comunicado difundido por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, se destacó que “hoy, a 206 años, Venezuela honra a los héroes y heroínas de esa gesta gloriosa y ratifica la vigencia del ideal bolivariano. Frente a nuevas amenazas, Boyacá nos recuerda que la libertad y la unidad son tareas permanentes”.

Asimismo, señaló que, en 1819, en los campos de Boyacá, el genio estratégico y moral de El Libertador Simón Bolívar condujo al Ejército Libertador a una victoria decisiva frente al dominio colonial. “Aquel triunfo marcó el inicio de la libertad en la Nueva Granada y sentó las bases de la Gran Colombia como un proyecto de unidad, justicia y soberanía compartida”.

“Boyacá fue la muestra del poder transformador de los pueblos que se alzan por un ideal superior. La unión de venezolanos, neogranadinos y ecuatorianos bajo el estandarte de Bolívar reafirmó que solo juntos podemos forjar una América verdaderamente libre”, reseña parte del texto.

Finalmente, manifiesta que la Gran Colombia sigue con una visión estratégica que guía el camino de unidad de nuestros pueblos, hermanados por la historia, los desafíos y el destino compartido de libertad.

T/VTV