Venezuela conmemorará 500 años de lucha de resistencia indígena este domingo 12-Oct

«Me voy para las calles el 12 de octubre, en resistencia y en lucha indígena. Allá los que quieran celebrar el colonialismo y el genocidio. Nosotros celebramos la lucha, la resistencia, la esperanza y la belleza de los pueblos originarios de nuestra América», fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros durante el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, realizado este jueves, en el Teatro Municipal de Caracas, en la que se debatieron temas asociados al cambio climático y el Ecosocialismo.

Acompañado de la primera dama, Cilia Flores; del vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes; de la ministra para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez; del coordinador del Movimiento Sin Tierras (MST) de Brasil, João Pedro Stédile; del ministro de Atención de las Aguas, Carlos Mast; de la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y presidenta de la Misión Árbol, Rosinés Chávez; de la presidenta de la Misión Nevado Moros, Maigualida Vargas; y de 63 representantes de los países presentes en el encuentro, el Mandatario nacional indicó que las calles de América saldrán este 12 de octubre por las necesidades planetarias y de la humanidad.

Agregó que la nueva lucha de los pueblos de América se renueva para detener a los supremacistas negacionistas y para implementar, desde los pueblos y desde los gobiernos de carácter popular, las medidas de atención, mitigación y respuesta al fenómeno de la emergencia climática que hay en el planeta.

El Jefe de Estado venezolano criticó los documentos firmados, la diplomacia de engaño y los incumplimientos de acuerdos en Defensa de la Madre Tierra, para dar paso a más contaminación.

«Antes, durante y después de la COP 30 en Brasil, no pueden callar, no pueden caer en una situación de pasividad. Tienen que hablar y gritar duro, que se escuche la voz de la emergencia, de la verdad y que no se imponga la diplomacia del engaño, la diplomacia de la ilusión, de la fantasía, o lo que es peor, que no se impongan las posiciones supremacistas y negacionistas, que pretenden callar la voz de la verdad humana», exhortó el presidente Maduro a los movimientos sociales que participarán en la venidera conferencia.

Ecosocialismo: ideas de Bolívar y Chávez

Ante la realidad mundial que agobia al mundo, el presidente Maduro invitó a la audiencia del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra a leer el libro Raíces históricas del ecosocialismo en Venezuela por Bolívar, Chávez y Maduro, en la que se consideró un vocero bolivariano.

En esta obra se narra cómo la Revolución Bolivariana fue descubriendo los caminos hasta la propuesta que presentarán en la cumbre mundial preparatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2025. «Tenemos que prepararnos bien. Afilarnos. Afilarnos para que las propuestas lleguen a donde tienen que llegar», dijo el Jefe de Estado venezolano ante los representantes de los 63 países asistentes al congreso.

«Si es verdad que las transnacionales de la comunicación y el poder económico del Norte tiene grandes lobistas para tocar puertas, para callar voces, para maniatar gobiernos. Nosotros tenemos que repotenciar y multiplicar la capacidad de influencia, para que esas puertas la toquen los movimientos ecologistas, ambientalistas, indígenas, populares, campesinos, obreros», sentenció el presidente Maduro para exigir el cumplimiento de los compromisos firmados en Copenhague.

T y F/Prensa Presidencial