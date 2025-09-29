Venezuela conquista medalla de bronce en Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas celebradas en Chile

El joven venezolano Luis Meléndez, de 17 años de edad del estado Lara, conquistó la medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en La Araucanía, Chile.

La información la dio a conocer la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, quien celebró esta nueva medalla para Venezuela en las áreas de las ciencias.

«Celebramos con orgullo una nueva victoria para Venezuela. Luis Meléndez de 17 años, oriundo de la hermosa ciudad de Barquisimeto, estado Lara, conquistó la medalla de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM), realizada en La Araucanía, Chile», escribió la ministra Gabriela Jiménez Ramírez en su canal de Telegram.

Comentó que Meléndez forma parte del Programa Nacional Semilleros Científicos y manifestó que «hoy, con esfuerzo y amor por el conocimiento, demostró todo su potencial. Durante dos días de competencia, su talento brilló en complejos desafíos matemáticos, propuestos por expertos de más de 20 países».

En la competencia, organizada para talentos menores a 18 años, participaron más de 80 jóvenes de más de 20 países del mundo.

Además de Luis Meléndez, la delegación venezolana estuvo conformada por José Leonardo Marquina (16 años), Marcela Huatuco (17 años) y Juan Martínez (17 años).

«Felicitamos también a José Leonardo Marquina de 16 años del estado Yaracuy, Marcela Huatuco de 17 años del estado Monagas y a Juan Martínez, también de 17 años del estado Lara, por su destacada participación en esta competencia», puntualizó la también vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud.

La Olimpiada Iberoamericana de Matemática se organiza todos los años con el objetivo de estimular el estudio de las matemáticas, fomentar las relaciones de amistad entre estudiantes y profesores, y crear oportunidades para el intercambio de experiencias educativas entre los docentes de matemáticas de estos países.

La ministra Gabriela Jiménez Ramírez manifestó que estas actividades forman parte de una agenda que impulsa el Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro para estimular la formación de la generación genial.

«Con la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán y el Programa Nacional Semilleros Científicos, cultivando conocimientos, sueños y victorias para nuestra amada Patria ¡Que sigan los éxitos para la juventud venezolana, en sus manos está el futuro!», concluyó.

F/Mincyt