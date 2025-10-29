Venezuela conquista medalla de plata en el WRO Open Championship Américas 2025 en Panamá

El equipo venezolano, conformada por los jóvenes Audie Gabriel Ariza Duque y Juan Miguel Correira Ávila, se alzó con la medalla de plata en la WRO Open Championship Américas 2025, competencia abierta celebrada en Panamá.

La información la dio a conocer la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez Ramírez, quien destacó que el equipo, integrado por Audie Gabriel Ariza Duque y Juan Miguel Correira Ávila, conquistó este logro en la categoría Misiones Robóticas Junior.

«Nuestros jóvenes del Semillero Científico brillaron en la categoría Misiones Robóticas Junior. El equipo, integrado por Audie Gabriel Ariza Duque y Juan Miguel Correira Ávila, demostró una vez más en este certamen internacional que nuestra juventud está preparada para enfrentar grandes desafíos», expresó la también ministra para Ciencia y Tecnología.

En este sentido, recordó que este equipo se consagró en la Olimpiada Nacional de Robótica, celebrada el pasado mes de septiembre en el Círculo Militar, Caracas, así como señaló que con este reconocimiento, demuestran el nivel que tiene la delegación venezolana en estas competencias internacionales.

Aseguró que Venezuela se seguirá preparando de cara a la Olimpiada Mundial de Robótica, que se celebrará en Singapur, «midiéndose en estos escenarios internacionales, fortaleciendo sus capacidades».

«Este logro es un reflejo del compromiso del Gobierno Bolivariano, bajo el liderazgo del presidente @NicolasMaduroMoros, y de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán, que impulsa el empoderamiento de nuestra juventud en las áreas más innovadoras», señaló la ministra Gabriela Jiménez Ramírez.

Indicó que el aprendizaje de la robótica forma parte de la agenda del Programa Nacional Semilleros Científicos y se ha convertido en «pilar esencial para el desarrollo de habilidades tecnológicas, preparando a nuestros jóvenes para representar a Venezuela con orgullo en los más altos escenarios internacionales».

Felicitó a los jóvenes y afirmó que «cada uno de sus logros llena a Venezuela de orgullo y nos inspira a seguir soñando con un futuro brillante».

«¡Viva Venezuela! ¡Vivan nuestros Semilleros Científicos!», concluyó.

T y F/ Mincyt