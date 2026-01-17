Venezuela consolida la primera exportación de Gas Licuado de Petróleo

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este viernes durante el Consejo Nacional de Economía Productiva que el país suscribió un contrato de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), dando inicio formal a la exportación de este recurso energético.

“Saldrá en exportación la primera molécula de gas de Venezuela. Lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado: que exportaríamos la primera molécula de gas y lo estamos cumpliendo. Le estamos cumpliendo al presidente Maduro y le estamos cumpliendo a nuestro pueblo”, afirmó. La alta funcionaria explicó que este logro se vincula directamente con el esfuerzo de la industria nacional de hidrocarburos por mejorar sus niveles de producción.

Al respecto, destacó como ejemplo el crecimiento de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que alcanzó una meta de 1.200.000 barriles diarios, un rendimiento que no se registraba desde el año 2015, periodo previo a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales.

Finalmente, recordó que toda la gasolina consumida durante el año 2025 fue de producción nacional. Indicó que este éxito debe replicarse en todos los sectores del país, con el fin de que las divisas se dirijan al desarrollo social y económico a través de los Fondos Soberanos de Infraestructura y Servicios para el pueblo, anunciados este jueves durante el Mensaje Anual a la Nación.

T/ Con información de Prensa presidencial