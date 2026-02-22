Venezuela consolida la «Unión Productiva Nacional»

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el avance del país hacia una economía diversificada y pospetrolera, fundamentada en el encadenamiento entre la capacidad comunal, el emprendimiento y la agroindustria.

Subrayó que la articulación entre fuerzas públicas y privadas es clave para potenciar los motores productivos, resaltando el interés de inversionistas internacionales en el país y el florecimiento de redes de comercialización que integran desde bodegas comunales hasta sectores formales.

Este esfuerzo, denominado «Unión Productiva Nacional», busca garantizar la soberanía alimentaria mediante el impulso de rubros estratégicos como hortalizas, víveres y productos del mar.

Rodríguez enfatizó la importancia de fortalecer la producción nacional para romper la dependencia de la renta petrolera y asegurar la robustez económica del país frente a cualquier desafío externo.

Prensa Presidencial