Venezuela continúa jornada de movilización popular en defensa de la soberanía

Este viernes 29 y sábado 30 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada nacional de alistamiento militar, convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como parte del Plan Nacional de Soberanía y Paz.

La movilización se realizará en más de mil puntos distribuidos en todo el país, con acompañamiento de líderes regionales, autoridades militares y organizaciones comunitarias. El domingo ha sido reservado para el descanso familiar.

La jornada busca consolidar la unión cívico-militar como arma secreta en la defensa del territorio, con especial énfasis en la participación de la Milicia Bolivariana, descrita como el componente más contundente del proceso.

Las actividades incluirán perifoneo, marchas, concentraciones y actos de agitación en espacios emblemáticos como El Maizal, en el municipio Simón Planas y Ana Soto de Barquisimeto, estado Lara, asimismo en la parroquia La Pastora y Sucre de Caracas.

El fin de semana anterior se registró una movilización masiva en plazas Bolívar de todo el país con presencia de altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Gabinete Ejecutivo y los Poderes Públicos. El llamado al pueblo es a demostrar patriotismo, sentido de pertenencia y unidad nacional, dejando de lado la política partidista para colocar en el centro la defensa de la patria.

Se busca además garantizar la continuidad de la producción nacional en tiempos de paz y defensa, con cuerpos combatientes que participan en áreas como alimentación y vestuario.

El mensaje repetido durante la convocatoria es “Venezuela no es una amenaza, somos esperanza”, lema surgido tras la orden ejecutiva emitida por Estados Unidos en 2015, conocida como «Decreto Obama».

En días recientes, testimonios de hombres y mujeres de diversas edades y clases sociales reafirmaron su rechazo a las campañas mediáticas contra el país y su disposición a defender la soberanía.

La FANB continúa desplegada en el territorio nacional, especialmente en la frontera colombo-venezolana, donde mantiene operaciones contra bandas criminales, con el firme compromiso de garantizar la paz y la seguridad de la nación venezolana.

F/AVN