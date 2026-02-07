Venezuela convoca al Primer Encuentro Nacional de la Economía del Emprendimiento y Comunal

Con el objetivo de fomentar un modelo económico autosustentable, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realizó un llamado a todos los sectores productivos de base al Primer Encuentro Nacional de la Economía del Emprendimiento y la Economía Comunal. Esta iniciativa busca integrar el Motor Emprendedor con la fuerza de las comunas para garantizar la producción de alimentos y servicios directamente en los territorios.

Rodríguez señaló que este nuevo esquema responde a la necesidad de superar el modelo rentista petrolero, enfocando los esfuerzos en la sustitución estratégica de importaciones. «Es la economía que surge del pueblo en el territorio. Que garanticemos los alimentos y los servicios de la mano de los ciudadanos en su conjunto», afirmó tras inspeccionar diversos proyectos socioproductivos en desarrollo.

La mandataria encargada destacó que el desarrollo económico de Venezuela debe ser integral, aprovechando las potencialidades de los 14 motores productivos. En este sentido, resaltó el éxito del reciente encuentro de economía comunal y aseguró que el Estado brindará todo el apoyo financiero necesario para que los emprendedores locales sigan impulsando el resurgimiento económico del país.

Prensa Presidencial