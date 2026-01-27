Venezuela cuenta con 176 salas de diálisis para atención gratuita de pacientes

El Gobierno Bolivariano, liderado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes que el país cuenta con 176 salas de diálisis para la atención gratuita de pacientes renales.

“Seguimos auspiciando los centros de salud completamente equipados para atender las necesidades de nuestro pueblo”, dijo durante la entrega del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Caracas, conocido como El Clínico, que tiene capacidad para atender a un millón de personas.

A propósito de la activación de este servicio, aprovechó la ocasión para exaltar el trabajo de la Corporación Juntos Todo es Posible, creada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, para “atender las heridas sociales más sentidas que ha dejado el bloqueo económico contra Venezuela en el área de la salud, la educación, la infraestructura, los servicios, entre otros”.

Al respecto, Rodríguez indicó que esta corporación ha hecho una extraordinaria labor y aseguró que seguirá en su despliegue en el territorio nacional para seguir consolidando obras con sentido social.

T/Prensa Presidencial