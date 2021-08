Venezuela cuenta con 248 marcas de café certificadas, destacó el Jefe de Estado y de Gobierno, Nicolás Maduro, durante un recorrido realizado por la empresa de producción, comercialización y distribución del «Café del Sur», ubicada en el estado Miranda.

“Si usted pudiera percibir el aroma –del café- por este micrófono, quedaría encantado, hipnotizado. Café del Sur el aroma que hipnotiza”, expresó el Mandatario mientras tomaba en su mano un puño de granos “del mejor café del mundo, el venezolano”.

A las 5:50 de la tarde de este miércoles, el Presidente obrero inicio el recorrido por esta Planta Torrefactora en compañía de sus colegas de lucha: los trabajadores y trabajadoras, que hoy dicen presente para producir todo lo que necesita Venezuela y de esta forma vencer el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos.

Durante el recorrido, Maduro conoció cada uno de los pasos del proceso productivo que concluye con la deliciosa bebida en las tazas de los venezolanos y venezolanas.

“Yo pudiera decir hoy –dijo- que no hay mal que por bien no venga, porque con toda esa persecución y esa tortura –de las sanciones- hemos logrado dar el paso de una economía dependiente petrolera a una economía libre, independiente, diversificada y con vocación exportadora. Es la economía que está en fase de construcción y no podemos dar paso atrás”.

Sosteniendo el empaque del “Café del Sur” en la mano izquierda, notablemente emocionado por el incremento productivo que registra el país, en medio de las dificultades, el Presidente no dudo en decir que durante el año 2021 habrá un crecimiento económico sostenido, para que “Venezuela recupere su Producto Interno Bruto (PIB), de su economía real, porque antes calculaban el precio del petróleo, lo que importaba Venezuela” no la productividad existente en la nación.

T y F/Prensa Presidencial