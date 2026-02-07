Venezuela cuenta con 40 mil millones de toneladas de reservas de granito

Como un «estado potencia económica», calificó la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, al estado Bolívar durante un recorrido realizado a la línea de producción de la empresa «Granitos Bolívar» en fortalecimiento al Motor Construcción.

«Venezuela tiene tales riquezas que, vamos a tomar una muestra, caso: Granito, tenemos 40 mil millones de toneladas de reservas, eso da para abastecer el consumo nacional de 200 años, dos siglos. Imagínense ustedes las grandes potencialidades que tiene nuestro país, que tiene el Estado Bolívar», explicó la Mandataria Nacional Encargada.

En compañía del ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, y de la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, entre otras autoridades estadales, la presidenta (e) Rodríguez Gómez constató el encadenamiento productivo de esta empresa para la comercialización de sus productos, a través de las ferias.

Esta empresa de granito, perteneciente a la gobernación del estado Bolívar, evidencia el desarrollo compasado de Venezuela, desde todas las regiones, con dedicación exclusiva a la fabricación de pisos, topes de cocina, paredes, entre otros productos.

Para la Presidenta Encargada esta compañía de granito también deberá apoyar al sector construcción del país e instruyó al Ministro del Poder Popular de Obras Públicas a materializar la acción. En sus breves palabras, al terminar el recorrido, Rodríguez insistió en la importancia de diversificar la economía venezolana, más allá de las inmensas riquezas en hidrocarburos.

T/Prensa Presidencial