Venezuela cuenta con cinco tratamientos terapéuticos para combatir el Covid-19

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que Venezuela cuenta con cinco tratamientos terapéuticos para combatir la Covid-19, gracias a las alianzas que ha construido con los países amigos y los centros científicos del mundo.

Al transmitir la jornada de trabajo de salud, mostró los avances de las políticas de protección al pueblo en materia de salud, además de las actividades médicas y sanitarias por la actual pandemia del coronavirus.

“Aquí tengo las 5 modalidades de tratamiento del coronavirus de acuerdo a los patrones mundiales, protocolos científicos e internacionales a la experiencia que estamos acumulando”, informó.

El Mandatario Nacional mostró varios de los kits de tratamiento que son suministrados para pacientes con síntomas o no. Explicó que no podía mostrarlos todos para que los lacayos del imperialismo y el propio gobierno estadounidense no pueda bloquear su suministro a Venezuela. Pero garantizó que el país cuenta con todos los medicamentos para ayudar a recuperar a los pacientes contagiados.

T/VTV