Venezuela cuenta con un sistema de pago moderno y robusto para la consolidación de las bodegas comunales

Durante una actividad comunal, en la que se mostraron los avances de la consolidación de la Ruta del Gobierno «Comuna Simón Bolívar», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, destacó que las bodegas comunales cuentan con un sistema de pago moderno del Banco Digital de los Trabajadores (BDT).

El Jefe de Estado recordó que a pesar que excluyeron al país de la Sociedad Financiera para la Telecomunicación Interbancaria Mundial (Swift, por sus siglas en inglés), en el año 2022, «Venezuela sigue viviendo y tiene su sistema de pagos internos, internacionales, y no la detiene nadie».

Es de interés mencionar que dicho sistema es controlado por el gobierno de los Estados Unidos junto con grupos hegemónicos occidentales, quienes siempre han tenido el objetivo de debilitar al Gobierno Bolivariano para buscar un cambio de régimen.

Desde la Comuna Socialista «Simón Bolívar», en el 23 de enero, el Mandatario Nacional, señaló que el pueblo de Venezuela sigue adelante con cada uno de los emprendedores que contribuyen a la economía venezolana, desde sus comunidades.

Con la instalación de este sistema de pago del BDT en cada uno de los negocios que son apoyados mediante el Plan «Mi Bodega», se reitera el compromiso del Gobierno Bolivariano de impulsar la economía desde las bases, con la firme intención de crear un sistema comercial robusto que no solo beneficie a los emprendedores, sino que también garantice el acceso a productos de calidad para todos los venezolanos.

T Y F/ Prensa Presidencial