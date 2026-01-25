Venezuela debe convertirse en una potencia productora de petróleo y gas

“Nos toca ahora convertirnos en el país de las mayores reservas petroleras del mundo, de las mayores reservas de gas de este hemisferio; nos toca convertirnos en una potencia productora de petróleo y de gas”, aseveró la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante un acto celebrado con la clase trabajadora en la Refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

La presidenta encargada, aseguró que “veníamos de un proceso de recuperación de la industria petrolera en el marco de un bloqueo económico criminal, ilegítimo, sin precedentes. En diciembre del 2025 me correspondió el honor de informar a Venezuela que habíamos llegado a un millón 200 mil barriles de producción en nuestra industria”.

Ejemplificó el potencial productivo bajo la Revolución Bolivariana, con un contrato de participación productiva (CPP) que fue firmado por Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el mes de abril de 2024, con una producción de 23 mil barriles de crudo diarios; cifra que ascendió a 110 mil barriles diarios durante el cierre de diciembre de 2025.

Por ende, Rodríguez indicó que, para el objetivo de elevar la producción, pretende incorporar los modelos exitosos de la Ley Antibloqueo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, en aras de recibir amplias cifras de inversión nacional e internacional.

“Lo que queremos, justamente, es que todos esos modelos exitosos de la Ley Antibloqueo sean ahora incorporados a la Ley Orgánica de Hidrocarburos para dar mayor expansión a nuestra productividad y para recibir grandes caudales de inversión nacional e internacional. Al esfuerzo propio de Venezuela, que se sumen las capacidades internacionales para desarrollar nuestras reservas”, reiteró.

Finalmente, recordó las declaraciones previas del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para que la producción petrolera se traduzca en mayores inversiones a los sistemas de agua, electricidad, vialidad, alimentación y salud “para nuestro país, para nuestro pueblo”.

VTV