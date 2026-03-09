¿En qué parte del mundo luego de ejercer el derecho al voto en una consulta popular te espera al salir un sancocho generosamente ofrecido con una amplia sonrisa? Pues en Venezuela ¿Dónde más? A la salida del centro de votación ubicado en la casa comunal de La Candelaria estaba una gran olla, tan grande que parecía un pipote, cuyo contenido hervía al fuego. La evaporación del caldo regaba un sabroso olor a mondongo. Aunque esta observación pudiese tomarse como algo intrascendente, o folclórico, ofrece un montón de pistas del por qué el pueblo organizado acudió con tanto entusiasmo a la Consulta Popular Nacional de ayer, para escoger proyectos priorizados, que serán financiado por el gobierno nacional, en beneficios de las comunidades o circuitos comunales. Detrás de esa olla hay más que verduras y trozos de carne. Hay organización, planificación, reparto de roles, compromiso, solidaridad, camaradería.

Son virtudes que hoy caracterizan a este pueblo tras un proceso arduo y duro de 25 años, desde que el comandante Hugo Chávez hizo un llamado a los venezolanos para cambiar el rumbo de la historia. Ayer los dirigentes y líderes políticos se deshicieron en elogios y felicitaciones hacia este pueblo organizado que dio otro ejemplo de que la democracia representativa y protagónica no es un mero adorno en la Constitución.

En la transmisión desplegada ayer por Venezolana de Televisión a lo largo de todo el día, incluyó en las entrevistas y pases alusivos, los rótulos de “Aquí manda el pueblo” y “Venezuela decide, el pueblo gobierna”.

Al preguntársele si eso de la democracia participativa y protagónica era un mero eslogan o realidad, Yuleides Rodríguez, vocera de la comuna Los Flores en Revolución, ubicada en los Flores de Catia, señaló sin titubeos: “Es una realidad, la he vivido con propiedad porque me ha tocado ser partícipe de ella. No es bla, bla”.

En esa misma línea se apunta Oscar Camacaro, responsable de la Sala de Autogobierno del circuito comunal La Veguita, de la parroquia a Vega, al preguntársele cómo repercute esta consulta en el ejercicio de la democracia.

“Esto es un proceso que demuestra que lo pide el pueblo se puede dar, que hay estabilidad en la gobernabilidad y que todos podemos elegir. No responde a una orden directa, a una imposición. El pueblo elige participando. Al principio, como en todo comienzo, la gente estaba un poco reacia, desconocía cómo funciona, si los proyectos se cumplen, si no hay una desviación de fondos, pero nuestro circuito ha sido transparente. Hacemos la asamblea de rendición de cuentas, rendimos cuentas a la alcaldía de Caracas, al Consejo Federal de Gobierno. Ellos nos hacen visitas, nos auditan. Estamos, como quien dice, en la línea recta en cuanto a nuestra gestión y esto hace que la gente confíe”, aseguró Camacaro.

Las noticias llegadas ayer de todo el país eran alentadoras, tanto por lo dicho por los distintos voceros políticos, como por el pueblo. Se reportó una asistencia masiva a los centros de votación.

“Lo que estamos haciendo hoy, es dando el ejemplo al mundo de cómo se ha resignificado el concepto de democracia en Venezuela, subiendo el nivel a una democracia directa, popular, participativa, protagónica y de garantía de participación de todas las venezolanas y los venezolanos”, dijo José Alejandro Terán, gobernador de La Guaira.

“Estamos desplegados en los 252 territorios comunales del estado Bolívar, y es impresionante la participación del Poder Popular, que está en sus colas esperando para ejercer su derecho al voto”, explicó Yulisbeth García, la gobernadora. La líder regional aplaudió el carácter cívico y la fuerza del Poder Popular que salió desde bien temprano a hacer su cola en los centros electorales para escoger entre 1.761 proyectos.

En la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela se colgó la noticia sobre el exitoso despliegue en Los Teques: En una jornada marcada por el civismo y el protagonismo popular, el municipio Guaicaipuro vive este domingo (ayer) una movilización masiva en los centros electorales habilitados para la Primera Consulta Popular Nacional 2026.

Bajo el lema de la democracia directa, los guaicaipureños han salido a las urnas para elegir entre más de 300 proyectos socioproductivos y sociales, diseñados y postulados por las propias comunidades para ser ejecutados por el Poder Popular.

Esta cita electoral coincide con una fecha de gran carga simbólica: el Día Internacional de la Mujer, siendo precisamente las lideresas comunitarias quienes han encabezado la organización y logística en las siete parroquias del municipio.

María Belisario, habitante de la comunidad de La Estrella, expresó que: “Hoy, estamos ejerciendo el poder. Estos proyectos no vienen de una oficina, nacieron del diagnóstico de nuestras calles. Ver a los vecinos votando por la solución que ellos mismos propusieron es la prueba de que el pueblo es el verdadero protagonista de su desarrollo. Estamos impulsando una nueva forma de gobierno desde el territorio”.

POR CARACAS AL OESTE

La jornada transcurrió en Caracas bajo el clima de veranos de estos días de marzo, aunque aminorados la brisita refrescante que entra al valle capitalino por los lados del oeste. Además de la consulta, a la que la gente acudió masivamente en horas de la mañana, se celebró el Día de la Mujer, fecha que en Venezuela se celebra festivamente, por los logros y conquistas alcanzadas por las féminas en estos años de Revolución Bolivariana, en contraste con otros países donde tiene carácter de reclamo, de igualdad, de clamores por la violencia contra el sexo femenino. En Venezuela, ayer las mujeres comandaron la jornada de consulta. Su presencia era holgadamente mayoritaria en cada uno de los segmentos en que se dividió el proceso.

Yuleides Rodríguez, la vocera del consejo comunal de Los Flores en Revolución, de Catia, detalló que la participación ha sido muy buena.

“Somos una comuna integrada por 12 consejos comunales. Ya tenemos tres meses organizándonos. Hicimos propaganda de casa a casa, por WhatsApp emitimos comunicados. Hicimos varias reuniones previas. Y haremos otras para ejecutar el proyecto ganador. Tenemos siete proyectos, entre ellos, compra de materiales para eventos, emprendimientos para adultos, reparaciones de cinco calles en los cincos consejos comunales, sustitución de cilindros, cambios de techos de asbesto.

-¿Qué significa la consulta para ustedes?

Es una gran ayuda, ya que podemos resolver muchas cosas. Tenemos muchos proyectos que se han ejecutado.

-¿Cómo cuáles?

– La cancha deportiva para la juventud, hubo unas casas que se cayeron, quedaba la quebrada de Caruata, eso se asfaltó completamente, se hizo una cancha.

-¿Los recursos alcanzan?

-No del todo, pero buscamos ministerios y organismos para que nos ayuden y gestionamos otros ingresos.

-¿Ha aumentado la participación?

-Si sobre todo después que se han ejecutado los proyectos.

En la Vega, en horas de la tarde tras soportar el sol del día, Oscar Camacaro, responsable de la Sala de Autogobierno del circuito comunal La Veguita, señaló que el proceso ha sido bastante fluido, aunque ha habido bastante cola debido a la cantidad de gente que ha venido a participar. El circuito comunal 1 agrupa cuatro consejos comunales.

“Desde que se planteó la consulta”, dice, “hasta este momento, nosotros nos hemos ido organizando. Como venimos de procesos anteriores, tenemos la experiencia, contamos con un sistema de trabajo bastante consolidado en cuanto a la participación electoral, el CNE, el trabajo de los consejos comunales, de manera que puedan animar a los vecinos para que participen. Hemos hecho jornadas de casa a casa, volanteo, reuniones. Se hizo una asamblea general de ciudadanos en la que participaron las cuatro comunidades que pertenecen al circuito. Se escucharon las sugerencias de los ciudadanos que participaron, luego las llevamos a votación. Los proyectos más votados fueron los escogidos para esta participación. En las cuatro comunidades viven 3.526 personas y 1.700 familias”.

-¿Cuántos proyectos participan?

-Son siete, entre ellos adquisición de línea blanca y marrón mediante créditos, arreglos internos de viviendas y áreas comunes; la sustitución de un conteiner de basura para colocar desechos ecológicos, compra de bombonas de gas.

-A su juicio ¿Qué representa esta consulta para las comunidades?

-Es una ayuda que tenemos a través de la gestión del gobierno bolivariano, las personas de bajos recursos que no tienen como acceder a ciertos servicios, hacer mejoras de viviendas, mejorar la calidad de vida de los habitantes en el circuito comunal.

-¿Esta iniciativa combate la burocracia?

– En parte si, en parte no. Hay procesos que se pueden mejorar, ya que hace un tanto engorroso las cosas. Ejecutamos, pero en muchos casos dependemos de los entes para que nos apoyen. Por ejemplo, nosotros para colocar reductores de velocidad tuvimos que ir a ITT, Alcaldía de Caracas para que nos diera el permiso para colocar los reductores de velocidad ya que es una vía principal. Hemos hecho cambios de luminaria y hemos tenido el apoyo de Corpoelec. Siempre vamos de la mano de las instituciones del estado.

-¿Qué tal la asistencia a las asambleas previas?

-La participación ha sido del 40 por ciento de los habitantes. Esta participación ha ido aumentando a medida que se han dado los procesos. Al margen de los participan habitualmente se han incorporado nuevas personas. Como ven que el trabajo se está haciendo, que se cumple con los proyectos, se incorporan. Vienen, votan, participan, incluso, en el momento en que se ejecutan los proyectos.

-Si te preguntaran qué se puede hacer para mejorar las consultas qué dirías?

– Sería muy bueno que el financiamiento fuese por comunidad, ya que ayudaría específicamente a ciertos sectores. Sin embargo, no estaría demás aumentar el aporte ya que todo sube y el monto se mantiene. La inflación está consumiendo el monto que se nos asigna. Nosotros hemos ejecutados al cien por ciento todos los proyectos.

-¿Por qué usted se metió en esto?

-Es un trabajo social y a mí me gusta mucho trabajar para la gente, me gusta el bienestar para donde yo vivo, conseguir mejoras, compartir con los vecinos. Todo esto es un trabajo social, no recibimos ningún aporte.

T/ Manuel Abrizo

F/ Luis Franco