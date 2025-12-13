Venezuela defenderá el uso soberano de sus recursos energéticos

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, elevó la necesidad de asegurar la defensa de los recursos energéticos venezolanos, durante una conferencia sostenida con los trabajadores del sector petrolero, gasífero y petroquímico.

Rodríguez instó a la clase trabajadora a extremar la vigilancia en dos frentes fundamentales: la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones.

De esta manera, la también ministra de Hidrocarburos, emitió un llamado a la fuerza obrera para mantener un estado de alerta ante cualquier intento de sabotaje o guerra digital, así como al resguardo de la industria en todos sus ámbitos.

Nuevamente, denunció la reciente acción ilícita del Gobierno de Estados Unidos, el cual robó un tanquero en el mar Caribe para apropiarse del petróleo venezolano que transportaba la embarcación, lo cual viola gravemente las convenciones internacionales de derecho marítimo.

Las declaraciones de la alta funcionaria se alinean a las orientaciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para mantener la firmeza y disposición al resguardo de la paz, tranquilidad e integridad territorial de Venezuela.

T y F/ VTV