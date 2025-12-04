Venezuela demanda cese inmediato de sanciones en la ONU durante Día contra Medidas Coercitivas Unilaterales

A propósito del Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, reiteró el rechazo a este tipo de sanciones por su arbitrariedad e impacto negativo en los pueblos del mundo, aplicadas sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

“Venezuela ha sido víctima de estas medidas coercitivas por parte de EEUU y Europa, lo que ha tenido un profundo impacto en nuestra población, como lo han corroborado expertos de la ONU. Sin embargo, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro, hemos demostrado una notable fortaleza al reconstruir nuestra economía y garantizar la protección social de nuestro pueblo”, manifestó el canciller durante un discurso grabado y transmitido en la sede Ginebra (Suiza) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aseguró que la aplicación de estas medidas no solo impacta al pueblo venezolano, sino que también han interrumpido programas de solidaridad y cooperación, como PetroCaribe, que beneficiaban a toda la región e instó a poner fin al bloqueo inhumano a Cuba, impuesto por EEUU durante más de 60 años con total impunidad, a pesar del creciente rechazo internacional que se manifiesta cada año.

‎‎En el vídeo, compartido en su canal de Telegram, el ministro Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro y del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, saludó a los representantes y países que participaron en la Conferencia Especial en conmemoración del Día Internacional contra las MCU.

Exhortó: “Basta de medidas coercitivas unilaterales. Hoy alzamos nuestra voz para denunciar las 1.042 medidas coercitivas criminales impuestas contra nuestro pueblo, con el objetivo de doblegar la voluntad de una nación que ha elegido el camino de la soberanía, bajo el liderazgo del Presidente Nicolás Maduro y el poder popular”.

Gil precisó que hoy “marcamos un hito al rechazar de manera unánime estas medidas coercitivas unilaterales, que representan crímenes de lesa humanidad y atentan contra los derechos fundamentales de nuestros pueblos”.

Finalmente, el titular del despacho diplomático reiteró que el pueblo venezolano exige la eliminación de estas herramientas de dominación y denuncia la amenaza militar que se cierne sobre la nación caribeña. “¡Juntos, defenderemos nuestra soberanía y los derechos de nuestro pueblo!”, expresó.

MAZO