Venezuela denuncia «acto de piratería internacional» por el «robo descarado» de un buque petrolero en el Caribe

El Gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, mediante un comunicado de este miércoles 10 de diciembre, condenó la reciente acción de Estados Unidos que resultó en la incautación de un buque petrolero en el mar Caribe. Caracas calificó de inmediato la acción como un «robo descarado» y un «acto de piratería internacional».

El comunicado apuntó directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, por haber anunciado públicamente la operación: «La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe».

Venezuela sostiene que esta acción se enmarca en un plan de larga data para apoderarse de sus recursos. En el texto se afirma que Trump, en su campaña de 2024, «afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio,» lo que, según Caracas, confirma que la política de agresión responde a un plan deliberado de despojo de sus riquezas energéticas. Además, el texto subraya que este «nuevo acto criminal se suma al robo de CITGO, importante activo del patrimonio estratégico de todos los venezolanos, arrebatado mediante mecanismos judiciales fraudulentos y al margen de cualquier norma».

Horas antes de la denuncia, el jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, había informado sobre la «incautación» del buque petrolero en las adyacencias de Venezuela, en medio de la escalada de amenazas y agresiones. Trump destacó el tamaño de la nave incautada: «Acabamos de incautar un petrolero en la costa venezolana. Un petrolero grande, muy grande», y agregó que era «el más grande que se haya visto nunca. Y están sucediendo otras cosas que verán más tarde,» sin aportar mayores detalles. Previamente, la agencia internacional Bloomberg había reportado que las fuerzas de EE. UU. interceptaron y confiscaron un petrolero en la zona del mar Caribe.

A continuación el comunicado íntegro: