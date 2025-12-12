Venezuela denuncia ante la OMI violación de la libertad de navegación en el Caribe

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela elevó una denuncia formal ante la Organización Marítima Internacional (OMI), con sede en Londres, por el acto hostil del reciente asalto a un buque petrolero cargado con crudo venezolano en el mar Caribe, lo que representa una violación de la libertad de navegación y comercio.

Siguiendo instrucciones precisas del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, desde el estado La Guaira, informó sobre una comunicación telefónica sostenida con el secretario General de la OMI, Sr. Arsenio Domínguez, para presentar y formalizar esta grave situación.

Rodríguez calificó el incidente como un «vulgar robo», y señaló que esta acción desenmascara las verdaderas intenciones detrás de la agresión permanente contra Venezuela.

«Hemos llegado al llegadero. La verdad verdadera es que quieren nuestro petróleo y lo quieren sin pagar», enfatizó la Vicepresidenta, desestimando las excusas esgrimidas por el gobierno de Estados Unidos, como la supuesta lucha contra el narcotráfico o los temas sobre democracia y derechos humanos.

Rodríguez señaló que el despliegue militar «desproporcionado, exorbitante, exagerado» en el Caribe, que incluye destructores, el portaaviones Gerald Ford y submarinos nucleares, ahora se revela como una operación para perturbar la actividad económica y comercial en la región y, finalmente, robar los recursos naturales venezolanos.

Ante esta situación, Venezuela solicitó formalmente a la OMI la activación de todos los canales y mecanismos contemplados en los convenios internacionales para la defensa de la libertad de navegación y la libertad de comercio marítimo.

La Vicepresidenta subrayó que la acción ilegal de Estados Unidos busca «perjudicar el comercio marítimo petrolero» del país. «Venezuela está haciendo lo que debe hacerse, que es apelar al derecho, apelar a la legalidad internacional y defender nuestros recursos naturales», recalcó.

Este miércoles, a través de un comunicado, el gobierno venezolano denunció el asalto a esta embarcación por parte de fuerzas militares estadounidenses y señaló que este acto se suma al robo de la empresa Citgo, que «fue arrebatada al país mediante mecanismos judiciales fraudulentos».

T/Nota de prensa Vicepresidencia de la República