Venezuela denuncia ante la ONU acciones injerencistas y ataques de EEUU en el Caribe

La República Bolivariana de Venezuela presentó este jueves una carta oficial al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Vasili Nebenzia, denunciando recientes ataques de Estados Unidos en el Caribe y su impacto en la región, informó el representante permanente venezolano, Samuel Moncada.

En el documento se detallan violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas estadounidenses. “En el documento se denuncia que el 14 de octubre, fuerzas estadounidenses habrían ejecutado extrajudicialmente a civiles en el Caribe, cerca de la costas venezolanas. Entre las víctimas se encuentran dos pescadores humildes de Trinidad y Tobago, quienes estaban realizando labores de pesca. Esto indica que afecta a toda la región, no es un tema solo de los venezolanos, sino de toda la región”, expresó Moncada desde la sede de la ONU.

El escrito también alerta sobre declaraciones que podrían implicar incursiones terrestres en la región. “Al observar en las recientes declaraciones del presidente Trump que revela que el Gobierno de los Estados Unidos de América está considerando lanzar ataques en tierra, lo cual sería claramente contrario a las disposiciones del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la abstención del uso de la fuerza”, manifestó el diplomático.

Asimismo, la carta de Venezuela advierte sobre operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que podrían tener efectos letales contra Venezuela y otras zonas de América Latina y el Caribe. “Se solicita una investigación sobre los asesinatos que se estarían perpetrando, y se pide confirmar las amenazas derivadas de estas acciones ilícitas, ejecuciones extrajudiciales y la retórica belicista contra Venezuela”, indicó Moncada.

El representante venezolano concluyó exhortando a la ONU a emitir un pronunciamiento que reafirme el respeto a la soberanía nacional y promueva la paz en la región. “Que se reafirme el principio del respeto irrestricto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela como base indispensable para preservar la paz”, sostuvo.

