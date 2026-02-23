Venezuela denuncia ante la ONU “detención arbitraria” de Maduro y Cilia Flores

El canciller de la República, Yván Gil, presentó este lunes una denuncia formal ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por la detención arbitraria del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, el pasado 3 de enero, durante una operación militar ilegal de Estados Unidos.

El diplomático calificó los hechos ocurridos el 3 de enero como una “acción militar ilegal” por parte de Estados Unidos y aseguró que el operativo dejó más de 100 víctimas mortales.

Durante su intervención ante el foro multilateral, Gil exigió la “inmediata liberación” de la pareja presidencial, al sostener que ambos fueron retenidos mientras ejercían funciones oficiales. “Exigimos la inmediata liberación, por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, del Presidente Nicolás Maduro Moros y de la Primera Dama Cilia Flores”, afirmó.

El canciller sostuvo que la operación constituye un hecho de “extrema gravedad” para el sistema internacional y denunció una marcada asimetría militar. A su juicio, lo ocurrido trasciende el plano bilateral y compromete principios esenciales del derecho internacional y de la soberanía de los Estados.

Asimismo, argumentó que la detención responde a una narrativa orientada a criminalizar al Estado venezolano. “No fue un debate jurídico; fue una operación política”, declaró ante los representantes de las naciones presentes, al tiempo que cuestionó el uso de los derechos humanos como “instrumento de guerra política”.

En su exposición, el funcionario también informó sobre la apertura de un canal diplomático con Washington para dirimir diferencias. Precisó que el diálogo se impulsa “no desde la subordinación”, sino desde la convicción de que es “el único camino civilizado entre naciones”, y reiteró la disposición de Venezuela a sostener conversaciones en condiciones de igualdad.

Gil concluyó instando al Consejo a actuar con imparcialidad y a evitar lo que denominó “geopolítica selectiva”. Reafirmó el “temple y resistencia” del país frente a presiones externas y destacó la voluntad de avanzar en procesos de reconciliación interna y cooperación técnica en materia de derechos humanos.

