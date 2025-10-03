Venezuela denuncia ante la ONU incursión aérea de aviones estadounidenses

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presentó una comunicación formal al embajador ruso Vasily Alekseyevich Nebenzya, actual presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, para denunciar la incursión ilegal de aeronaves militares estadounidenses detectadas el pasado 2 de octubre a unos 75 kilómetros de las costas nacionales.

La entrega del documento estuvo a cargo del embajador alterno Joaquín Pérez, según informó el canciller Yván Gil a través de sus redes sociales. En el texto, Venezuela subraya que la maniobra representa una seria amenaza a la soberanía nacional y una vulneración a las normas del derecho internacional, en particular a los principios establecidos en la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional.

Gil destacó que este hecho se suma a la creciente militarización del Caribe, que —dijo— constituye una forma de hostigamiento directo contra el país. La incursión fue detectada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), instancia responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo venezolano.

Con esta acción diplomática, Caracas busca dejar constancia de la denuncia en el máximo organismo internacional y reafirma su disposición a defender la soberanía nacional frente a cualquier acto de provocación extranjera.

