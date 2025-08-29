Venezuela denuncia ante la ONU política de hostigamiento por parte de EE.UU.

A través de su Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela entregó una comunicación oficial dirigida al secretario general del referido organismo, António Guterres, en la cual denuncia la más reciente y peligrosa aplicación de la política de hostigamiento de los Estados Unidos (EE.UU.) en contra del país.

Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, por medio de un comunicado difundido en su canal de Telegram, donde además resalta que este tipo de agresiones, durante los últimos años, han escalado mediante sanciones ilegales y campañas de descrédito, así como el desconocimiento de las instituciones legítimamente constituidas de la nación Bolivariana y la judicialización con fines políticos.

De igual manera, el documento emitido por el Gobierno nacional insta al secretario general de la ONU a asumir, como parte de sus competencias, la defensa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, al exhortar a la administración de los Estados Unidos a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela.

A continuación, el comunicado íntegro: