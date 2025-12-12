Venezuela denuncia ante la OPAQ el uso de herramientas militares sobre la diplomacia

En el seno de la 30ª sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas, desarrollada recientemente en La Haya, Países Bajos, Venezuela reiteró su compromiso con el desarme global y absoluto, subrayando que tal objetivo está lejos de ser globalmente asumido, particularmente por aquellos Estados que siguen favoreciendo el uso de las herramientas militares sobre la diplomacia y destruyendo el Derecho Internacional a partir de una lamentable visión hegemónica del mundo.

El representante permanente de Venezuela ante la Organización para las Armas Químicas (OPAQ), embajador Héctor Constant Rosales, resaltó que incluso regiones que hasta hace poco se encontraban totalmente libres de amenazas a la paz, como América Latina y el Caribe, conocen hoy un despliegue militar extrarregional en el mar Caribe, que se acompaña de ejecuciones extrajudiciales denunciadas por Naciones Unidas. En este contexto, rechazó la intimidación bélica estadounidense y manifestó su apoyo a la defensa incondicional de América como Zona de Paz.

El diplomático venezolano afirmó que estas amenazas no son nuevas, aunque hoy en día son más peligrosas por el componente militar que conllevan, añadiendo que desde hace más de diez años Venezuela enfrenta una agresión multiforme retratada en la imposición ominosa de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de gobiernos occidentales, que atentan contra los derechos humanos del pueblo y que impiden el trabajo integral de Venezuela en la OPAQ, bloqueando el pago de las cuotas así como el acceso a los insumos para la seguridad y protección de la industria petroquímica.

El embajador Constant exigió que se levanten las más de 1,000 criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela, así como contra otros países cuyo único pecado ha sido mantener políticas de soberanía y dignidad.

“Hemos asistido a un debilitamiento del marco legal internacional que vulnera el multilateralismo, favorece la consolidación de dobles estándares y afecta directamente nuestros trabajos. El ejemplo más trágico es el genocidio que ocurre en Palestina, incluso con el uso de posibles agentes químicos que deben ser verificados”, concluyó.

La Conferencia de Estados Partes de la Convención sobre las Armas Químicas reúne anualmente a representantes del 193 Estados miembros de la OPAQ; adopta medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Convención; aprueba el programa y el presupuesto y establece las cuotas que deberán satisfacer los Estados Partes; fomenta la cooperación internacional en materia de actividades químicas con fines pacíficos; y examina las novedades científicas y tecnológicas que pudieran afectar a la Convención, entre otras facultades.

REDACCIÓN MAZO / MPPRE