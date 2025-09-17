Venezuela denuncia ante organismos internacionales agresión de EEUU contra un barco pesquero en el Caribe

Venezuela envió comunicaciones a siete organismos internacionales relacionados con la pesca comercial, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), luego de la agresión del Ejército estadounidense contra pescadores en el Caribe; así lo dio a conocer la vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.

“Denunciamos y dejamos constancia de la grave violación a la soberanía nacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), cuando el pasado 12 de septiembre un buque destructor de la armada estadounidense interceptó de forma ilegal al pesquero venezolano ‘Carmen Rosa’ en nuestra Zona Económica Exclusiva”, recordó Rodríguez a través de un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Precisó que, durante ese hecho, fueron retenidos nueve pescadores en una acción desproporcionada. “Esta agresión es una violación del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, y se enmarca en un intento por obstaculizar nuestra actividad productiva y desarrollo económico. Hemos solicitado una condena internacional ante este acto hostil”.

Diversos países del mundo, entre ellos el gobierno de China, se pronunciaron sobre el reciente asalto a una embarcación pesquera venezolana por parte de un destructor norteamericano e instaron al Gobierno de Donald Trump a dejar de perturbar la paz en la región.

F/VTV