Venezuela denuncia ante la Unctad a EEUU por amenaza militar y bloqueo económico

La voz de Venezuela se escuchó con fuerza en la XVI Conferencia Ministerial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), celebrada en Ginebra, Suiza, donde la ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy, denunció las amenazas de intervención militar de Estados Unidos (EE.UU.) contra la nación bolivariana.

«El derecho al desarrollo de los pueblos se ve gravemente afectado por las crecientes agresiones que los países del Norte ejercen contra el Sur global», expuso en su intervención. Igualmente, denunció que el país ha sido afectado por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, por lo que solicitó a la Unctad aborde el tema, además de la creación de un observatorio permanente para el seguimiento.

«Venezuela propone a esta Conferencia la creación de un observatorio permanente sobre el impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales en el comercio y el desarrollo. Un mecanismo amparado en el mandato de investigación y análisis de esta organización. Para ello ponemos a disposición el trabajo y la experiencia del Observatorio Venezolano Antibloqueo”, detalló la ministra.

En el ámbito del comercio internacional, Godoy destacó que hasta agosto de 2025, las exportaciones no petroleras de Venezuela aumentaron un 78% respecto al mismo período del año anterior. «Sectores como la pesca, la agricultura y la industria, hoy abren nuevos mercados en el mundo», precisó.

Godoy sostuvo que Venezuela aboga por fortalecer los mecanismos de concertación política y asistencia técnica de la Unctad para fomentar la industria naciente de los países en desarrollo, la diversificación de sus economías, la transferencia tecnológica, el comercio justo, sustentable y las cadenas globales de suministro.

En su discurso, aseveró que frente a la agresión multidimensional, Venezuela se levanta fortalecida, ello en el contexto de resaltar la notable recuperación económica de Venezuela, por lo que subrayó el llamado a defender el multilateralismo frente al chantaje y hegemonismo.

La ministra Godoy agregó que Venezuela se adhiere a la Declaración del Grupo de los 77+ China y hace suya la declaración del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la ONU que será pronunciada en el marco de esta conferencia. «Un nuevo mundo multicéntrico y pluripolar está naciendo. Hace 200 años El Libertador Simón Bolívar vislumbró ese nuevo mundo y lo proclamó como el equilibrio del universo. Que el sueño Bolivariano sea realidad es nuestro compromiso vital».

F/Ministerio de Relaciones Exteriores