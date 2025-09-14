Venezuela denuncia asalto hostil de la Armada de EEUU a embarcación pesquera en la ZEE

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, denuncia ante la comunidad nacional e internacional el asalto hostil por parte de la Armada de los Estados Unidos a la embarcación atunera «Carmen Rosa», el pasado 12 de septiembre, donde de manera ilegal retuvieron a nueve pescadores que hacen faena en la Zona Económica Exclusiva en el mar venezolano, hecho considerado como una provocación directa y una agresión contra la nación.

Desde la Casa Amarilla, Gil informó que esta unidad militar estadounidense llamada «Jason Dunham», de matrícula DDG109, está equipada con importantes armas, misiles, efectivos militares y oficiales con armas largas de guerra, «quienes de manera ilegal, ilegítima y hostil utilizaron sus medios para ocupar una inofensiva nave venezolana».

El ministro de Relaciones Exteriores anunció que el navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación «durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada».

«Operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares», expresó. Asimismo, recalcó que con estas provocaciones pretenden provocar un incidente que quiere justificar «una escalada bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE. UU., de cambio de régimen».

Gil manifestó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), fiel a su deber constitucional, registró el incidente minuto a minuto con los medios aéreos, navales y de vigilancia que posee, «acompañando en todo momento a los pescadores hasta su liberación» ante las acciones que se realizaron en aguas bajo jurisdicción venezolana y que ocurrieron en la Zona Económica Exclusiva venezolana.

F/VTV