Venezuela denuncia bloqueo de recursos para adquirir vacunas contra el Covid-19

El jefe de Estado y de Gobierno venezolano, Nicolás Maduro Moros, denunció este domingo el bloqueo de recursos para adquirir vacunas contra la COVID-19 por parte de bancos mundiales y naciones que van en sintonía con las sanciones estadounidenses.

Al respecto, Maduro hizo un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a levantar su voz para que los recursos sean desbloqueados y de esta forma Venezuela pueda adquirir libremente las vacunas que la población necesita.

Durante un mensaje a la Nación ofrecido en la víspera del reinicio del esquema 7+7, el Presidente hizo énfasis en el sagrado derecho a la salud que debe ser garantizado por encima de diferencias ideológicas, políticas y económicas.

“La vacuna debe ser de dominio público y de beneficio internacional, no se está cumpliendo con eso, la vacuna sálvese quien pueda (…) la regla del capitalismo internacional, quien no la pueda comprar que se muera, quien tenga plata para comprar la vacuna, la compra y se la entregan rápido. No puede ser la vacuna objeto del mercantilismo salvaje”, sentenció.

Venezuela enfrenta medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos en los últimos años y que han ido en aumento desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que ha ocasionado grandes dificultades para la adquisición de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad para la población.

