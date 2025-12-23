Venezuela denuncia a EEUU por la «mayor extorsión conocida» de su historia

Venezuela denunció ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que las agresiones de EE.UU. contra el país suramericano son una gran «extorsión».

«Se trata de la mayor extorsión conocida en nuestra historia, de un gigantesco crimen de agresión en desarrollo, fuera de todo parámetro racional, de toda lógica legal, de todo precedente histórico», dijo en el foro Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la ONU.

En su intervención, Moncada recordó que desde EE.UU. han afirmado públicamente que quieren «anexarse» a Venezuela a su territorio.

«Su presidente (Donald Trump), el pasado 16 de diciembre nos exigió que de inmediato le entregáramos nuestras tierras, nuestro petróleo y nuestros minerales, porque supuestamente le pertenecen. Dijo que si no cumplimos con su ultimátum descargaría entonces la furia de la mayor Armada de la historia sobre nuestro país», enfatizó.

Por tanto, Moncada señaló que están en presencia de un poder que «actúa al margen del derecho internacional» y que «exige a venezolanas y venezolanos» que desalojen a su país; o de lo contrario «ejecutará un ataque armado que viene anunciando desde hace semanas».

«Ambición continental»

«El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el actual Gobierno de los EE.UU.», dijo Moncada.

Durante su alocución, el diplomático alertó que este asunto de agresiones de EE.UU. no se trata solo de Venezuela, sino que «la ambición es continental» y «así lo ha expresado el Gobierno estadounidense en su Estrategia de Seguridad Nacional», donde «afirma que el futuro del hemisferio le pertenece, con la aplicación de la Doctrina Monroe en el siglo XXI, ahora agravada con el corolario Trump».

«Alertamos al mundo, Venezuela es solo el primer objetivo de un plan mayor. El Gobierno estadounidense nos quiere divididos para conquistarnos por pedazos», advirtió.

Explicó que la primera evidencia del plan de Washington para imponer su poder en la región son los asesinatos en el mar Caribe y en el océano Pacífica efectuados por la actual Administración de Trump a lo largo de los últimos meses, «en flagrante violación del derecho internacional y los derechos humanos». Recordó que se han realizado «más de 29 ataques, que han resultado en más de 101 víctimas civiles no combatientes en ausencia del conflicto armado».

«Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional; por lo cual es absurdo que el Gobierno de los EE.UU. pretenda justificar sus acciones aplicando las normas de derecho de guerra», manifestó.

Asimismo, subrayó que con las acciones recientes, «queda absolutamente claro que el Gobierno de los EE.UU. no solo viola el derecho internacional, sino también el de su propia legislación interna».

F/RT