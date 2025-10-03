Venezuela denuncia incursión aérea ilegal de EE. UU. cerca de sus costas

En un comunicado conjunto los ministerios para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de la de Venezuela denunciaron y rechazaron enérgicamente la incursión ilegal de aeronaves de combate de los Estados Unidos (EE. UU.) detectadas este 2 de octubre de 2025 a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.
En el texto oficial indican que la mencionada maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), y «constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional».
Los ministerios advierten que esta acción puso en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial en el mar Caribe; el hecho fue además avistado por la aerolínea colombiana Avianca, sumándose a la detección del órgano venezolano CODAI.
Refieren que esta acción se suma a otras que constituyen un «patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado».
El Gobierno venezolano exige al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Peter Hegseth, que cese de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista, que pretende socavar la zona de paz de América Latina y el Caribe y pone en peligro la estabilidad regional.
Adicionalmente, denunciarán esta agresión ante el secretario general de las Naciones Unidas, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para que tomen las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones por parte de Estados Unidos.
Las autoridades venezolanas reiteraron que no aceptarán intimidaciones ni agresiones de ninguna potencia extranjera y que ejercerán plenamente su derecho a la defensa de la soberanía nacional, conforme al derecho internacional.