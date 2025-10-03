Venezuela denuncia incursión aérea ilegal de EE. UU. cerca de sus costas

En un comunicado conjunto los ministerios para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de la de Venezuela denunciaron y rechazaron enérgicamente la incursión ilegal de aeronaves de combate de los Estados Unidos (EE. UU.) detectadas este 2 de octubre de 2025 a aproximadamente 75 kilómetros de las costas venezolanas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

En el texto oficial indican que la mencionada maniobra fue identificada por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral (CODAI), y «constituye una provocación que amenaza la soberanía nacional y contraviene las normas del derecho internacional y la Convención de Chicago sobre Aviación Civil Internacional».