Venezuela denuncia intimidación nuclear de EEUU en el Caribe

La Misión Permanente de Venezuela ante la ONU denunció este lunes la escalada de acciones hostiles de Estados Unidos, tras el despliegue de buques de guerra adicionales en el Caribe, entre ellos el crucero lanzamisiles USS Lake Erie y el submarino nuclear USS Newport News.

En un comunicado, Caracas exigió el cese inmediato de la presencia militar estadounidense en la región y reclamó garantías verificables de que Washington no utilizará ni amenazará con armas nucleares en territorio caribeño.

Asimismo, instó al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe a convocar consultas urgentes sobre estas acciones, y recordó la vigencia del Tratado de Tlatelolco, que declara a la región como zona libre de armas nucleares.

El Gobierno venezolano también llamó a los Estados miembros de la ONU a respaldar el carácter desnuclearizado del continente y a defender la Proclama de la CELAC de América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”.

Finalmente, advirtió que la introducción de un submarino nuclear en la región, sin transparencia sobre su armamento, constituye una violación flagrante de los acuerdos internacionales que garantizan la seguridad y estabilidad regional.

T/CO, con información de Sputnik