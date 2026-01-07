Venezuela denuncia la «injustificada» agresión de EE. UU. y secuestro del presidente Maduro ante la ONU

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Samuel Moncada, denunció este miércoles la agresión armada unilateral e injustificada perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos, el pasado 3 de enero de 2026, contra la soberanía y la integridad territorial venezolana.

Durante el encuentro, el embajador Moncada expuso detalladamente los hechos relacionados con los ataques armados registrados en la ciudad de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo al comunicado difundido por las autoridades, Moncada explicó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que la agresión incluyó el despliegue masivo de aeronaves, helicópteros de combate y fuerzas especiales, en una operación progresiva desde el mes de agosto pasado. Agregó que «los ataques causaron decenas de víctimas fatales y numerosos heridos, tanto civiles como militares, así como daños significativos a infraestructura civil, militar y vital, incluyendo puertos, aeropuertos, centros de almacenamiento de insumos médicos, viviendas y sistemas de telecomunicaciones».

El diplomático venezolano subrayó que estos hechos «constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional», lo que calificó como un «crimen de guerra contra la paz y de lesa humanidad».

En este contexto, Moncada también denunció que en el despliegue militar se produjo el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores de Maduro, «mediante el uso de la fuerza militar, lo que representa una clara violación de las inmunidades de las que gozan los jefes de Estado».

Por otra parte, el representante permanente de Venezuela lamentó que la ONU no hubiera desempeñado «un papel más activo y de condena a la amenaza del uso de la fuerza por parte del gobierno de los Estados Unidos».

En este sentido, exhortó al organismo a desempeñar su papel y autoridad en lo relativo a la «preservación de la diplomacia como medio para garantizar la paz». Asimismo, emplazó al Secretario General a visitar Venezuela a la mayor brevedad posible, con el propósito de que pueda «constatar de primera mano las consecuencias de los ataques militares del 3 de enero de 2026» , así como el estado de paz política y social y la continuidad constitucional en el país, entre otros aspectos.

Mientras tanto, Guterres señaló que la reciente incursión militar estadounidense en el territorio venezolano representaba una «violación flagrante de la Carta de la ONU y de las normas del derecho internacional» Afirmó, además, que ella sentaba un «peligroso precedente para las relaciones internacionales».