Venezuela denuncia en la OMC expropiación petrolera de EEUU: Violación irrefutable del derecho internacional

Durante la sesión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada del 16 al 18 de diciembre, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela denunció las inaceptables acciones del Gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.), calificándolas como actos de agresión y una violación irrefutable del derecho internacional y los pilares del sistema comercial multilateral.

El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), embajador Alexander Yánez, centró su denuncia en la declaración pública del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ordenó un bloqueo total de petroleros y reclamó la devolución de petróleo y activos que, según afirmó, le fueron robados a su país.

En ese sentido, Yánez añadió que los hechos denunciados contravienen pilares esenciales del sistema multilateral, como la prohibición de restricciones cuantitativas (Art. XI del GATT), la libertad de tránsito (Art. V) y el principio de no discriminación.

Además, subrayó que estas medidas, al extenderse a espacios aéreos y marítimos internacionales, trascienden el ámbito bilateral y representan un riesgo para las normas acordadas en el sistema multilateral de comercio.

“La OMC no puede permanecer como espectadora silenciosa mientras se erosionan sus fundamentos”, afirmó el delegado, haciendo un llamado a la organización para que defienda su razón de ser y el marco legal que garantiza la seguridad y predictibilidad del comercio global.

F/Cancillería de Venezuela