Venezuela denuncia presión de EEUU ante líderes caribeños en cumbre África-CARICOM

Durante la II Cumbre de países africanos y la Comunidad del Caribe (CARICOM), celebrada en Addis Abeba, Etiopía, Venezuela presentó ante los líderes caribeños su preocupación por el despliegue militar estadounidense en la región.

El viceministro para el Caribe del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Raúl Li Causi, sostuvo encuentros bilaterales con varios primeros ministros caribeños, entregando misivas en representación del presidente Nicolás Maduro para alertar sobre lo que calificó como un asedio de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe.

Li Causi destacó la voluntad del Gobierno Bolivariano de fortalecer los lazos históricos de cooperación y solidaridad con las naciones del Caribe, así como la importancia de impulsar proyectos de integración regional. La cumbre, que se desarrolla bajo el lema “Asociación Transcontinental para la Reparación de los Africanos y los Afrodescendientes a través de las Reparaciones”, refuerza los vínculos diplomáticos y comerciales entre África y el Caribe.

T/CO