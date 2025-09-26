Venezuela denuncia violación a la Carta de las Naciones Unidas por el despliegue militar de los EEUU en el Caribe

Venezuela está viviendo una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas «al estar sometida al uso de las fuerzas en contra de una nación integrante de las Naciones Unidas con la puesta de un contingente militar: ocho barcos destructores misilísticos, submarinos nucleares y tropas de élites armadas con una excusa falsa de combatir el tráfico de droga», destacó el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, desde Nueva York.

El diplomático venezolano explicó, en la Tercera Reunión del Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas, que al Presidente constitucional de Venezuela se le acusa como patrocinante de estupefaciente cuando informes oficiales de la ONU avalan lo contrario, solo con el «objetivo de apropiarse de los recursos naturales, energéticos y un cambio de régimen».

«Venezuela hace un llamado para fortalecer este Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas y que comencemos a transitar una dinámica en todos los espacios para alzar nuestra voz y así llevar acciones conjuntas que permitirán seguir con importantes resultados».

Gil expresó que hoy «la Carta de las Naciones Unidas ha estado sometida a constantes ataques de parte de aquellas potencias que buscan expansionismo y que buscan apropiarse de nuestros recursos naturales, tecnológicos y físicos».

T/CO