Venezuela denuncia vuelos frecuentes de aviones militares de EE.UU. cerca de sus costas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este domingo que aviones estadounidenses sobrevuelan con frecuencia el mar Caribe cerca de las costas venezolanas.

«La mayoría de las veces violan normas operacionales, porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo causar accidentes», dijo en una conferencia sobre el balance de las operaciones y el despliegue.

Según el ministro, los vuelos pasaron de un patrón diurno, a uno de noche y madrugada, mientras que en agosto se triplicaron las operaciones de inteligencia y exploración contra el país sudamericano.

En este sentido, informó que la noche del sábado se detectaron aviones de inteligencia, tanqueros que suministran combustible en pleno vuelo, así como aviones RC-135 de «reconocimiento e inteligencia estratégica diseñados para recopilar información en tiempo real hasta 200 millas».

Asimismo, otros de los aviones que pasan son los Boeing E-3 Sentry, que es un sistema de alerta y control aerotransportado. Se trata de un puesto de comando aéreo equipado con radar rotativo de largo alcance, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, detección electrónica, funciones de mando, control y comunicaciones.

En la misma línea, señaló la detección del Boeing P-8 Poseidon, avión de patrullaje marino especializado en reconocimiento, vigilancia y ataque de submarinos, equipado con radares, sonar de búsqueda y de fondo.

«Estamos preparados. Ante cada vuelo tenemos una acción. […] Así que sabemos lo que están haciendo, sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe. Con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe, no quieren los pueblos centroamericanos», manifestó Padrino López.

Previamente, Reuters reportó que cinco cazas estadounidenses F-35 aterrizaron este sábado en Puerto Rico después de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, ordenara la semana pasada que 10 aviones furtivos se unieran a un refuerzo militar en el Caribe para supuestamente contrarrestar los cárteles de la droga.

Postura de Caracas

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha declarado que las acusaciones de narcotráfico contra su país son una mentira «tan burda y tan falaz como que Irak tenía armas de destrucción masiva». En ese contexto, indicó que «Venezuela no es un país relevante en materia de narcotráfico» y subrayó, al citar los datos de la ONU, que la cocaína se produce toda en Colombia, que «tiene más de 400.000 hectáreas de hojas de coca».

Por otra parte, en su conversación exclusiva con RT, el mandatario venezolano acusó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, de convertir a la isla en el epicentro de la «operación militar» contra el país suramericano. En este contexto, sostuvo que el país bolivariano «tiene al frente ocho barcos de guerra, destructores, en el Caribe». «Nunca se había visto eso. Nada más se recuerda cuando la crisis de octubre 1962, cuando hicieron el bloqueo a Cuba», subrayó.

El pasado agosto, medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga. Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, bajo la acusación infundada de liderar un «cártel de narcotráfico».

Caracas denuncia que estas maniobras están orientadas a forzar un cambio político y a apoderarse de los recursos naturales que posee el país suramericano.

Para hacer frente al despliegue estadounidense, Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía de la nación.

Pese al aumento de las fricciones, el presidente venezolano se ha mostrado abierto al diálogo con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, siempre que no se imponga la «diplomacia de las cañoneras» de su secretario de Estado, Marco Rubio.

El Pentágono denunció a principios de septiembre que dos aviones militares venezolanos habían sobrevolado «cerca de un buque de la Armada de EE.UU. en aguas internacionales», lo que calificó de movimiento «provocador» para interferir con sus «operaciones contra el narcoterror» en la zona.

Posteriormente, Trump amenazó con derribar aviones militares venezolanos, si ponían a EE.UU. «en una posición peligrosa».

Mientras, Maduro declaró que el país pasará a la lucha armada si llega a ser objeto de agresión. En este contexto, señaló que Washington «debe abandonar su plan de un cambio de régimen violento en Venezuela y en toda América Latina y el Caribe».

