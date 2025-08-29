Venezuela denunció ante la ONU «política de hostigamiento» del gobierno de Donald Trump

El Gobierno Nacional, a través de la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), envió una comunicación de denuncia al secretario general de la instancia, Antonio Guterres, sobre «los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de hostigamiento de Estados Unidos contra nuestro país». «Esta acción viola abiertamente el Tratado de Tlatelolco, instrumento que estableció la desnuclearización de la región y que obliga también a los Estados Unidos en virtud de los Protocolos I y II de dicho tratado», cita un comunicado difundido por la Cancillería. «Estas operaciones militares constituyen, además, una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, en particular de los artículos 2.1 (igualdad soberana de los Estados), 2.3 (solución pacífica de controversias), 2.4 (prohibición de la amenaza o uso de la fuerza) y 2.7 (no intervención en los asuntos internos). Asimismo, desconocen la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de 2014, que declaró a la región como una Zona de Paz», continúa.

En este sentido, las autoridades venezolanas alertaron que está en riesgo la estabilidad de la región.

«La introducción de un componente nuclear en el Caribe atenta contra la estabilidad hemisférica, erosiona la confianza en el régimen internacional de no proliferación y desarme, y pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales».

El texto además reitera que el país ha sido agredido durante años «mediante sanciones ilegales, campañas de descrédito, desconocimiento de las instituciones legítimas de Venezuela y judicialización con fines políticos» y apunta que ahora «han alcanzado en la actualidad un nivel de amenaza sin precedentes».

El Gobierno liderado por Nicolás Maduro instó a la ONU «a asumir, en el marco de sus competencias, la defensa activa de los valores y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, exhortando al Gobierno de los Estados Unidos de América a cesar sus acciones hostiles y a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela».

T/CO