Venezuela derrota 6-2 a Países Bajos en Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Venezuela comenzó con buen pie su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 6-2 ante Países Bajos, este viernes, en el loanDepot Park de Miami, Estados Unidos.

La novena dirigida por Omar López tomó ventaja temprano en el compromiso, informan medios digitales nacionales.

En la parte baja del primer inning, Luis Arráez conectó un sencillo hacia el jardín izquierdo, batazo que permitió que Ronald Acuña Jr. anotara la primera carrera del juego para adelantar a Venezuela. Países Bajos respondió en la alta del segundo episodio, con doble que remolcó a la carrera que igualó momentáneamente la pizarra.

Venezuela retomó rápidamente la ventaja, con jonrón en el segundo inning de Javier Sanoja. El momento decisivo del partido llegó en el quinto inning, cuando la ofensiva criolla desató un rally que amplió la diferencia.

Primero Luis Arráez recibió base por bolas, jugada que permitió que Andrés Giménez anotara. Luego, Willson Contreras conectó un sencillo al jardín izquierdo para impulsar dos carreras con las anotaciones de Ronald Acuña Jr. y Maikel García, mientras Arráez avanzaba a segunda base.

La ofensiva venezolana continuó la producción cuando Wilyer Abreu bateó un sencillo hacia el jardín derecho, lo que logró que Luis Arráez cruzara el plato y colocara el marcador 6-1.

Países Bajos logró descontar en la alta del sexto inning.

Con esta victoria, Venezuela inicia con buen paso su camino en el Clásico 2026, apoyada en una ofensiva oportuna liderada por Luis Arráez, Willson Contreras y el cuadrangular de Javier Sanoja, además de una actuación sólida del pitcheo para contener a la ofensiva neerlandesa.

Próximos juegos de Venezuela

El Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 está conformado por Venezuela, Países Bajos, Israel, Nicaragua y República Dominicana. Se espera que los próximos juegos de la selección nacional sean los siguientes:

Sábado 7 de marzo

–Venezuela vs. Israel 8:00 pm (hora de Venezuela)

Lunes 9 de marzo

–Venezuela vs. Nicaragua, 8:00 pm (hora de Venezuela)

Miércoles 11 de marzo

–Venezuela vs. República Dominicana 9:00 pm (hora de Venezuela)

VTV