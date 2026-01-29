Venezuela desmiente Fake News de medios españoles sobre presuntas irregularidades financieras de Delcy Rodríguez

El Gobierno de Venezuela desmintió de forma categórica falsas informaciones difundidas por medios de comunicación españoles que atribuyen a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supuestas operaciones de financiamiento irregular, calificando dichas versiones como falsas y carentes de sustento.

A través de su canal oficial de información, el Ejecutivo nacional rechazó las publicaciones que se apoyan en afirmaciones infundadas y en la difusión deliberada de mentiras con el objetivo de dañar la imagen de las autoridades venezolanas.

De acuerdo con la postura oficial, la narrativa promovida por estos portales busca instalar la idea de movimientos de fondos no declarados, una acusación que fue desestimada por las autoridades, quienes la catalogaron como un nuevo episodio de desinformación.

El Gobierno venezolano sostuvo que este tipo de señalamientos responde a intereses políticos externos y a intentos de sectores de la política española de utilizar a Venezuela como elemento de distracción frente a sus propios conflictos internos.

Asimismo, advirtió que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia de presión y descrédito, que incluye el uso de mecanismos de guerra comunicacional y psicológica para erosionar la imagen de los líderes de la Revolución Bolivariana.

Las autoridades reiteraron su rechazo a lo que consideran campañas mediáticas hostiles y ratificaron su compromiso de responder públicamente ante cualquier información que busque desinformar o afectar la soberanía del país.

T/CO