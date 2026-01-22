Venezuela desmiente fake news de The Guardian que vincula a Delcy Rodríguez en supuesta cooperación con EEUU para capturar al presidente Maduro

A través de la cuenta oficial de Miraflores Al Momento, se alertó sobre una nueva campaña de fake news difundida por el diario británico The Guardian. Se trata de un nuevo ataque mediático sin fundamentos que intenta fracturar la cohesión del pueblo venezolano.

La información falsa sugería una supuesta colaboración de miembros del Gobierno con organismos de inteligencia estadounidenses para atentar contra el mandatario Nicolás Maduro. Ante esto, Caracas denunció que este tipo de narrativas solo buscan desestabilizar la paz interna y la unidad del Estado venezolano.

En este sentido, Miraflores al momento reiteró que la lealtad de la alta dirigencia es inquebrantable y que este reporte forma parte de una «operación psicológica» externa. El Ejecutivo instó a la población a no replicar contenidos engañosos que carecen de pruebas y que son orquestados desde centros de poder extranjero.

T/VN