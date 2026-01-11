Venezuela desmiente narrativa sobre “alerta de seguridad” emitida por EE.UU.: El país está en paz

La presunta “alerta de seguridad” sobre Venezuela, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) fue desmentida por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana, al destacar que se fundamenta en una narrativa de presuntos hechos totalmente inexistentes, orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe en ninguna parte del territorio nacional.

La respuesta desmiente la narrativa publicada este sábado por la Oficina de Asuntos Consulares de esa instancia gubernamental, según la cual “recomienda” a sus ciudadanos residentes en Venezuela a abandonar el país de inmediato debido a “preocupaciones por su seguridad”.

“Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano”, expuso el comunicado publicado por el canciller Yván Gil en sus redes sociales.

A continuación, el contenido textual:

República Bolivariana de Venezuela

Comunicado

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes orientados a fabricar una percepción de riesgo que no existe.

Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad. Todos los centros poblados, vías de comunicación, puntos de control y dispositivos de seguridad funcionan con normalidad, y la totalidad de las armas de la República se encuentran bajo el control del Gobierno Bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo venezolano.

La República Bolivariana de Venezuela ratifica su compromiso con la protección de la paz, la estabilidad institucional y la convivencia del pueblo venezolano.

Caracas, 10 de enero de 2026.