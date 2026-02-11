Venezuela desmiente nueva fake news sobre supuesto envío de petróleo a Israel

Miguel Pérez Pirela, vicepresidente Sectorial de Comunicación y Cultura de Venezuela, desmintió este martes 10 de febrero una nueva noticia falsa difundida por la agencia estadounidense Bloomberg. A través de su canal de Telegram, el funcionario calificó de «fake news» la información que alegaba un supuesto envío de crudo venezolano a Israel, una afirmación que carece de fuentes oficiales y de cualquier evidencia verificable.

El desmentido se realizó mediante una captura del artículo con un sello rojo de «FAKE», subrayando la falsedad del reporte. De esta manera, el Gobierno Bolivariano continúa frenando la propagación de noticias sin sustento que buscan desestabilizar al país.

El titular de la agencia Bloomberg, citado en la publicación, afirmaba: ‘‘Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel en años tras captura de Maduro». El artículo sostenía que el supuesto cargamento sería procesado por la refinería Bazan Group, planteando una narrativa diseñada para comprometer la estabilidad, soberanía y paz de la nación suramericana.

La noticia falsa de Bloomberg basaba su información en «personas con conocimiento del acuerdo, que pidieron no ser identificadas», una práctica que teleSUR rechaza por su falta de rigor. Asimismo, la agencia hizo la falsa aseveración de que »’a principios de año, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y la administración Trump dijo que se haría cargo de las ventas de petróleo venezolano»’, un elemento central de la desinformación.

Bloomberg intentó justificar la ausencia de pruebas directas mencionando que «Israel no anuncia de dónde obtiene su crudo» y que «los petroleros han desaparecido de los sistemas digitales de seguimiento una vez que se acercan a los puertos del país». La agencia también hacía referencia a un envío previo de 470.000 barriles en 2020, según datos de Kpler, para contextualizar su falsedad. Bazan Group y el Ministerio de Energía israelí, según el mismo medio, «declinaron hacer comentarios».

El Gobierno de Venezuela mantiene un firme compromiso con la verdad y la defensa de su soberanía frente a campañas de desinformación. Este tipo de «fake news» busca socavar la imagen internacional del país y generar incertidumbre sobre su gestión. La rápida respuesta de las autoridades venezolanas subraya la importancia de combatir la propagación de noticias sin sustento que afectan la estabilidad regional y la independencia de las naciones del Sur global.

Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Israel en el año 2009, durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, como forma de protestas contra la ‘Operación Plomo Fundido’ ejecutada por el régimen sionista en Gaza (2008-2009). Sin embargo, desde sus inicios la Revolución Bolivariana ha mantenido una postura de crítica severa hacia las políticas genocidas y expanionistas israelíes.

En este contexto, el país caribeño se ha posicionado firmemente en apoyo a la causa palestina y ha denunciado en los últimos dos años el genocidio perpetrado por el gobierno de Benjamin Netanyahu contra la población en la Franja de Gaza.

teleSUR