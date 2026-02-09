Venezuela despide con honores al Poeta Renato Aguirre: «Su legado marcó generaciones»

La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela , Delcy Rodríguez, manifestó el profundo pesar de la Revolución Bolivariana ante la partida física del maestro Renato Aguirre González, el «Poeta Diamantino».

Al despedir a este baluarte inmenso de la gaita zuliana, destacó que la Patria entera pierde a uno de los compositores más talentosos de su historia, quien con su virtuosismo y amor por la tierra legó temas icónicos que son hoy pilares fundamentales de la identidad y soberanía cultural nacional.

La obra de Aguirre fue un acto de devoción absoluta, donde la música y la poesía se elevaron como un gesto de fe inquebrantable hacia la Chinita y su pueblo. La Mandataria Encargada recordó que en el canto elevado de Aguirre, la lírica y el cuatro se funden en una sola voz, resonando con fuerza indómita en la memoria colectiva de Venezuela como un testimonio de amor por lo nuestro.

Con un mensaje de solidaridad revolucionaria, envió un abrazo fraterno a los familiares, amigos y al noble pueblo zuliano, reafirmando que, aunque el maestro cambie de paisaje, su palabra hecha canto jamás enmudecerá: «Su legado marcó generaciones y le dio voz al sentir de un pueblo que hoy lo honra con orgullo».

Finalmente, expresó en nombre del Gobierno Bolivariano que la figura de Renato Aguirre es un faro de la cultura venezolana, cuya entrega y genialidad son ejemplo de compromiso con las raíces de la nación y patrimonio sonoro de la Revolución.

F/Prensa Presidencial