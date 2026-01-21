Venezuela destaca en Fitur 2026 promoviendo turismo e inversión

Venezuela consolida su oferta turística multidestino en la 46ª Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se realiza del 21 al 25 de enero en Madrid. La delegación nacional, liderada por la ministra Leticia Gómez, impulsa un modelo de turismo responsable y tecnológico para atraer inversiones y fortalecer la presencia del país en Europa.

Cerca de 50 operadores venezolanos, incluyendo Avecintel y Avavit, presentan la diversidad de destinos naturales y patrimoniales, reforzando la marca país y promoviendo el turismo receptivo. La feria ofrece un espacio de intercambio donde profesionales del sector exploran experiencias interactivas y proyectos innovadores.

Durante la cita, la ministra Gómez mantiene una agenda intensa de reuniones con operadores internacionales, destacando encuentros con Rainbow y Hovertour, para evaluar la expansión de la ruta Varsovia–Porlamar y ampliar la conectividad aérea europea. Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno con la diversificación económica a través del turismo.

T/CO