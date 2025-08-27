Venezuela destaca la postura «antiintervencionista» de Sheinbaum ante despliegue militar de EE.UU.

El Gobierno venezolano resaltó este martes la «postura antiintervencionista» de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en relación al despliegue militar que EE.UU. lleva a cabo frente a las costas de Venezuela.

«Su firme defensa de la soberanía en nuestra región es fundamental ante las actuales amenazas de Estados Unidos, que ponen en riesgo la paz de nuestra comunidad latinoamericana y caribeña», afirmó el canciller venezolano, Yván Gil.

A través de un mensaje, publicado en Telegram, Gil difundió un extracto de la conferencia de prensa matutina de Sheinbaum, en la cual la mandataria reiteró su posición: «Nosotros estamos en contra de las intervenciones».

«Por Constitución, la política exterior de México dice claramente: no al intervencionismo, y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, esa siempre va a ser nuestra posición», insistió.

Así como México, en varios países de América Latina sus líderes se han expresado en contra de una posible acción militar de EE.UU. en Venezuela, país al que Washington acusa de narcotráfico.

En cambio, Caracas refuta cada una de las delaciones. «Que la guerra que ellos quieren la hagan en EE.UU., contra las mafias que en EE.UU. controlan todo el negocio del narcotráfico en Colombia, en América Central y más allá», dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

