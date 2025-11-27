Venezuela e India destacan importancia de fortalecer la cooperación desde el Sur Global

El canciller de la República, Yván Gil, informó que Venezuela y la India realizaron la V Ronda de Consultas Políticas en Nueva Delhi, en un ambiente de diálogo constructivo y visión compartida. La reunión estuvo encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Tatiana Pugh Moreno, y por el secretario para Asia Oriental del MEA de India, Periasamy Kumaran.

Ambas delegaciones resaltaron el papel emergente de India y Venezuela en el nuevo orden mundial multipolar y la importancia de fortalecer la cooperación desde el Sur Global.

Revisaron temas clave como energía, comercio, seguridad alimentaria, ciencia y tecnología, salud y sector farmacéutico, acordando avanzar hacia la pronta instalación de la Comisión Mixta.

Venezuela aprovechó la oportunidad para denunciar las agresiones de la administración de Donald Trump y reafirmó la unidad y resistencia del pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Las partes coincidieron en ampliar la coordinación en foros multilaterales y fortalecer la alianza estratégica entre ambas naciones.

F/VTV