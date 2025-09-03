Venezuela e Indonesia revisan agenda bilateral en reunión diplomática

En la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, tuvo lugar una cordial y fraterna reunión entre la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Tatiana Pugh, y el embajador de la República de Indonesia acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, Fikry Cassidy, en la que trataron la agenda bilateral de los próximos meses, así como los aspectos de actualidad de ambas naciones.

El embajador Cassidy presentó Cartas Credenciales ante el presidente Nicolás Maduro el pasado 31 de julio, cuando el Jefe de Estado venezolano enfatizó la importancia de fortalecer la cooperación Sur-Sur en diversas áreas, incluyendo la política, la economía, lo social y lo cultural. En la ceremonia protocolar se resaltó la importancia de celebrar la IV Comisión Mixta entre ambas naciones.

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Indonesia se establecieron el 9 de octubre de 1959 y, desde entonces, se han venido fortaleciendo en todas las áreas, tomando en cuenta la importancia del país asiático como sede de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y su reciente ingreso en el bloque BRICS.

