Venezuela electa como integrante de la Comisión de Procesos Electorales de AMEA 2025-2026

La República Bolivariana de Venezuela, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), estuvo presente en la VII Conferencia de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), celebrada en la Ciudad de México.

Como resultado de la participación de Venezuela en esta instancia, el país fue electo como integrante de la Comisión de Procesos Electorales de AMEA para el periodo 2025-2026.

La delegación venezolana estuvo representada por la Vicepresidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo venezolano, magistrada Fanny Márquez Cordero, quien expuso el proceso electoral venezolano y los mecanismos para interponer un Recurso Contencioso ante la Sala Electoral del Máximo Juzgado de la Nación.

La AMEA es una organización no gubernamental que reúne a magistradas y autoridades de instituciones electorales de todo el continente americano para fomentar la cooperación, el intercambio de información y la consulta. Además, entre sus objetivos se encuentran el promover democracias más inclusivas, representativas y equitativas en el hemisferio.

T/CO con información del TSJ